Российский «Прогресс» второй раз за март увёл МКС от космического мусора

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» уже второй раз за март увёл Международную космическую станцию от столкновения с орбитальным мусором. Как сообщает «Роскосмос», для изменения высоты полёта были включены его маршевые двигатели.

В общей сложности двигательные установки проработали две минуты, 15 секунд. Это позволило увеличить среднюю высоту орбиты МКС до 419 километров.\