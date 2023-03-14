Российский «Прогресс» второй раз за март увёл МКС от космического мусора
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» уже второй раз за март увёл Международную космическую станцию от столкновения с орбитальным мусором. Как сообщает «Роскосмос», для изменения высоты полёта были включены его маршевые двигатели.
В общей сложности двигательные установки проработали две минуты, 15 секунд. Это позволило увеличить среднюю высоту орбиты МКС до 419 километров.\
Предыдущий раз «Прогресс» менял орбиту станции по той же причине 6 марта. А через два дня корректировка был проведена ещё раз для обеспечения посадки в беспилотном режиме поврежденного корабля «Союз МС-22». Он будет сведен с орбиты в конце марта.
Как отмечает RT, за все время полёта МКС было проведено уже 336 коррекций высоты её орбиты.
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