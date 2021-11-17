Корпункт ТАСС откроется на МКС

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, заявил, что агентство первым из мировых СМИ открывает своё постоянное представительство на Международной космической станции (МКС).

Рогозин усомнился в работе МКС до 2030 года

По его словам, он и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

«Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах... Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос», - отметил Михайлов.

В сообщении агентства говорится, что первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, который отправится в космос 8 декабря и будет рассказывать о жизни и работе на МКС.

Ранее в космосе побывал первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, снимавшие на МКС материал для художественного фильма «Вызов», сообщает RT.

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Фото: nasa.gov
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