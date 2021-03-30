Корабль SpaceX взорвался при посадке в Техасе

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при попытке посадки на полигоне в Южном Техасе. Об этом сообщает телеканал NASA Spaceflight Now.

Официальная трансляция компании в момент взрыва была прервана. На последних кадрах корабль взрывается в воздухе, не долетая до места посадки.

SpaceX изменила дату запуска прототипа своего корабля

В недавних испытаниях корабль Starship также взорвался через три минуты после того, как успешно приземлился на стартовую площадку.



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ФОТО: скриншот youtube.com
ТЕГИ:ВзрывSpacex
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