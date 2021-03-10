Корабль «Союз МС-18» доберется до МКС на две минуты дольше, чем предшественник
Пилотируемому кораблю «Союз МС-18» в апреле предстоит лететь к Международной космической станции (МКС) на две минуты дольше, чем его предшественнику-рекордсмену. Об этом сообщило НАСА.
Планируется, что новый экипаж отправится в космос 9 апреля. На МКС отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
На сайте НАСА говорится, что корабль долетит до космической станции за 3 часа 5 минут. Старт намечен на 10.42 мск.
В октябре прошлого года корабль «Союз МС-17» установил мировой рекорд по быстроте доставки космонавтов на МКС - 3 часа 3 минуты.
Ранее стало известно, что зимой уже в этом году на Международную космическую станцию (МКС) отправят туриста на корабле «Союз». Космическим путешественником может стать гражданин Японии, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru