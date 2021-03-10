Корабль «Союз МС-18» доберется до МКС на две минуты дольше, чем предшественник

Пилотируемому кораблю «Союз МС-18» в апреле предстоит лететь к Международной космической станции (МКС) на две минуты дольше, чем его предшественнику-рекордсмену. Об этом сообщило НАСА.

Планируется, что новый экипаж отправится в космос 9 апреля. На МКС отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.