Корабль «Прогресс» с грузами для космонавтов пристыковался к МКС

Согласно трансляции на сайте Роскосмоса, запущенный с Байконура в четверг корабль причалил к МКС в автоматическом режиме. «Прогресс МС-18» доставил космонавтам 1 509 кг оборудования и материалов, 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода. Кроме того, на МКС доставлены средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, рационы питания и свежие продукты.

Также «Прогресс МС-18» доставил грузы для астронавтов. По данным Центра управления полетами, на МКС прибыли 418 кг оборудования бортовых систем, 362 кг продуктов питания, 298 кг грузов для многоцелевого лабораторного модуля «Наука», 117 кг средств медицинского обеспечения, 115 кг средств индивидуальной защиты, 47 кг грузов NASA, 25 кг средств поддержки экипажа, 8 кг средств технического обслуживания и ремонта.

Планируется, что «Прогресс МС-18» пробудет на МКС до конца весны 2022 года и затем будет затоплен.

