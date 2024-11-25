Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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В сообщении говорится, что корректировка была выполнена с помощью грузового корабля «Прогресс МС-28», двигатели которого были включены в 12:49 мск 25 ноября и проработали почти 212 секунд.

В результате орбита была увеличена примерно на 500 метров и составила 417 км.

«За всё время полёта МКС осуществлено 370 коррекций высоты её орбиты», - заключили в госкорпорации.

Ранее в «Роскосмосе» заявили корабль «Прогресс» доставил на МКС новогодние подарки для космонавтов от родных и близких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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