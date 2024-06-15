Корабль «Прогресс МС-26» поднял высоту орбиты МКС на 3,5 км

Космический корабль «Прогресс МС-26» поднял на 3,5 километра высоту орбиты Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос.

Как отметили в госкорпорации, МКС готовят к будущему старту и стыковке с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» и к посадке «Союза МС-25».

Двигатели «Прогресса МС-26» включились в 07:40 мск, работа грузовика продлилась более 23 минут. Средняя высота орбиты МКС стала больше на 3,5 километра и достигла 418,38 километра над поверхностью Земли.

В апреле «Прогресс МС-26» поднял орбиту космической станции на километр.

