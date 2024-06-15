Корабль «Прогресс МС-26» поднял высоту орбиты МКС на 3,5 км
15 июня 202408:58
Космический корабль «Прогресс МС-26» поднял на 3,5 километра высоту орбиты Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос.
Как отметили в госкорпорации, МКС готовят к будущему старту и стыковке с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» и к посадке «Союза МС-25».
Двигатели «Прогресса МС-26» включились в 07:40 мск, работа грузовика продлилась более 23 минут. Средняя высота орбиты МКС стала больше на 3,5 километра и достигла 418,38 километра над поверхностью Земли.
В апреле «Прогресс МС-26» поднял орбиту космической станции на километр.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru