Корабль «Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения с мусором
Российский корабль «Прогресс МС-20» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, двигатели грузового корабля были включены в 16:42 мск и работали свыше 620 секунд. Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 километра.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил об активной работе по эскизному проекту новой российской орбитальной станции на отраслевом форуме «Роскосмоса» «Команда будущего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, станция будет модульной, возможно, посещаемой, без постоянного экипажа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru