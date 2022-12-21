Корабль «Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения с мусором

НСН - «Кривая линия» Жители Петрозаводска пожаловались на полчища крыс в городе Медсёстры из Архангельска жалуются на мизерные зарплаты Преподавателям московского колледжа убрали все надбавки к зарплате НСН рассказывает о самых актуальных проблемах на сайте и в эфире четырех радиостанций