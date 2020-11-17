Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Для Соединенных Штатов это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск из-за заражения коронавиорусной инфекцией был отстранен от участия в историческом запуске, который состоялся 16 ноября в Космическом центре Кеннеди, сообщает РИА ФАН. Вместо него корпорацию представляла ее президент Гвинн Шотвелл.

Ранее американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз МС-17», однако последний полет, за который НАСА платило «Роскосмосу», состоялся в октябре.

Между тем, ранее сообщалось, что туристы на корабле «Союз» отправятся в космос в декабре 2021 года, пишет «Свободная пресса». Предполагается, что они пробудут на МКС 12 дней.



