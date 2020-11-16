Российский космонавт может впервые полететь на МКС на Crew Dragon уже следующим летом

Российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию на новом американском корабле Crew Dragon следующим летом, передает РИА Новости.

Ранее американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз МС-17», однако последний полет, за который НАСА платило «Роскосмосу», состоялся в октябре.

Сейчас аэрокосмические агентства США и России обсуждают бартерную схему, когда американские астронавты будут летать на российских ракетах, а российским космонавты – на американских. Переговоры планируется завершить в конце лета 2021 года.







