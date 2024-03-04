Корабль Crew Dragon с международным экипажем запустили к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с международным экипажем, в состав которого вошел российский космонавт Александр Гребенкин, стартовала к Международной космической станции с космодрома в американском штате Флорида. Трансляцию пуска ведет NASA.
Falcon 9 запустили 3 марта в 22:53 (06:53 мск 4 марта). Изначально старт ракеты с Crew Dragon планировался 22 февраля, однако его неоднократно откладывали. Так, накануне попытку запуска перенесли из-за погодных условий, отмечает RT.
На борту космического корабля находятся американцы Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс и россиянин Александр Гребенкин. Как ожидается, стыковка Crew Dragon с МКС состоится 5 марта в 11:00 мск, пишет Ura.ru.
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