Корабль Crew Dragon с международным экипажем запустили к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с международным экипажем, в состав которого вошел российский космонавт Александр Гребенкин, стартовала к Международной космической станции с космодрома в американском штате Флорида. Трансляцию пуска ведет NASA.

NASA отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с россиянином Гребенкиным

Falcon 9 запустили 3 марта в 22:53 (06:53 мск 4 марта). Изначально старт ракеты с Crew Dragon планировался 22 февраля, однако его неоднократно откладывали. Так, накануне попытку запуска перенесли из-за погодных условий, отмечает RT.

На борту космического корабля находятся американцы Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс и россиянин Александр Гребенкин. Как ожидается, стыковка Crew Dragon с МКС состоится 5 марта в 11:00 мск, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:NASAКосмонавтыКосмический КорабльСША

Горячие новости

Все новости

партнеры