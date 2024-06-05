Кононенко стал первым в мире человеком, который провел в космосе тысячу суток

Этот показатель он набрал 5 июня в 00:00:20 мск, находясь на Международной космической станции. Данный полет для космонавта стал пятым. Он отправился в него 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24».

Предыдущий мировой рекорд, который превышает 878 суток, принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке.

Ранее Кононенко заявил, что каждый выход в космос является дорогостоящей операцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

