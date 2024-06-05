Кононенко стал первым в мире человеком, который провел в космосе тысячу суток
Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, суммарный космический налёт которого превысил тысячу суток, сообщает «Роскосмос».
Этот показатель он набрал 5 июня в 00:00:20 мск, находясь на Международной космической станции. Данный полет для космонавта стал пятым. Он отправился в него 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24».
Предыдущий мировой рекорд, который превышает 878 суток, принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке.
Ранее Кононенко заявил, что каждый выход в космос является дорогостоящей операцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru