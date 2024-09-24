Кононенко стал первым человеком, пробывшим в космосе более трех лет
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат «Союз», сообщает «РЕН ТВ».
Двое российских космонавтов завершили самую длительную для МКС миссию, которая продлилась больше года. Кроме того, Олег Кононенко стал настоящим космическим долгожителем: за все свои пять полетов он провел вне Земли рекордное время – 1111 суток или больше трех лет. Для его коллеги Николая Чуба это был дебют на орбите. Вместе с российскими космонавтами на Землю вернулась астронавт НАСА Трейси Дайсон.
В настоящее время Кононенко и Чуб находятся в Звездном городке в Московской области. Их встретили караваем и вручили подарки.
Ранее корабль «Союз МС-26» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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