Компания S7 рассматривает возможность открытия перелетов в Чехию и Францию

«S7 Airlines ожидает публикацию официальных документов по открытию авиасообщения с Францией и Чехией. После их изучения мы примем решение о запросе соответствующих допусков у авиационных властей», — подчеркнули в S7.

Ранее стало известно, что Россия с 24 июля возобновит регулярное авиасообщение с Францией и Чехией. Перелеты между столицами стран будут осуществляться с частотой четыре рейса в неделю.

