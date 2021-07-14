Компания S7 рассматривает возможность открытия перелетов в Чехию и Францию
Авиакомпания S7 рассматривает возможность открытия перелетов в Чехию и Францию и ожидает публикации официальных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«S7 Airlines ожидает публикацию официальных документов по открытию авиасообщения с Францией и Чехией. После их изучения мы примем решение о запросе соответствующих допусков у авиационных властей», — подчеркнули в S7.
Ранее стало известно, что Россия с 24 июля возобновит регулярное авиасообщение с Францией и Чехией. Перелеты между столицами стран будут осуществляться с частотой четыре рейса в неделю.
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