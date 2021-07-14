Россия возобновляет полёты во Францию и Чехию
Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. О таком решении объявил оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Полёты будут выполняться между Москвой, Парижем и Прагой с регулярностью четыре рейса в неделю.
Кроме того, с такой же частотой будут выполняться рейсы Москва – Ницца. Рейсы Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца будут летать два раза в неделю.
Накануне стало известно, что чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта будет возобновлено с середины августа. Такие сроки назвал глава Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Камель Абу-Али. 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты этой северо-африканской страны.
С 22 июня Россия возобновила в полном объёме авиасообщение с Турцией.
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