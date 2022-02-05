Комиссия допустила ракету «Союз СТ-Б» к вывозу на старт космодрома Куру
Российско-французская комиссия допустила к вывозу на стартовый стол космодрома Куру во французской Гвиане ракету-носитель «Союз СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщает Роскосмос.
Специалисты рассмотрели результаты подготовки космического аппарата, и «с учетом штатной сборки космической головной части с космическими аппаратами OneWeb» разрешили вывоз ракеты на стартовый комплекс Куру 7 февраля.
Запуск «Союза СТ-Б» планируется 10 февраля в 21:09:37 мск. Ракета-носитель выведет на орбиту 34 британских спутника связи.
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