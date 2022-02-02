Орбиту МКС поднимут на 400 метров 6 февраля
Плановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется выполнить 6 февраля, сообщает пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
В сообщении говорится, что грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию на 400 метров над Землей.
«Коррекция... с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой «Союза МС-19» (30 марта)», - уточнили в «Роскосмосе».
Ранее в госкорпорации рассказали, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров совершили первый в текущем году выход в открытый космос, они провели снаружи МКС 7 часов 11 минут.
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