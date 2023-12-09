КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите
КНДР в ближайшее время намерена вывести на орбиту больше спутников-разведчиков. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
«Реалии требуют от нас ... вывести больше разных спутников-разведчиков на орбиту для сбора и контроля информации в оперативных регионах, включая Корейский полуостров и Тихий океан, и для усовершенствования готовности к более последовательному и эффективному сдерживанию», — указано в сообщении.
Агентство отмечает, что спутники КНДР станут «сторожевыми космоса и мощным прицелом», предоставляя сведения о военных действиях «враждебных сил в режиме».
Ранее Северная Корея запустила первый разведывательный спутник «Маллиген-1», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Республика Корея в ответ заявила о частичной приостановке соглашения между странами о снижении напряженности. Кроме того, Сеул вместе с США ввел дополнительные санкции против КНДР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Газе погибли более 60 спортивных деятелей
- МЧС: На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной трассе
- Яйца дорожают, инфляция растет. В России борются с ростом цен на продукты
- КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите
- Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам в Северной Корее
- В ДНР десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью тарана
- «Швеи и упаковщики»: Названы самые востребованные специалисты в канун Нового года
- Генпрокурор Краснов: В России наказали почти 10 тысяч коррупционеров за полгода
- СМИ: В Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет
- Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru