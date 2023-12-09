КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите

«Реалии требуют от нас ... вывести больше разных спутников-разведчиков на орбиту для сбора и контроля информации в оперативных регионах, включая Корейский полуостров и Тихий океан, и для усовершенствования готовности к более последовательному и эффективному сдерживанию», — указано в сообщении.

Агентство отмечает, что спутники КНДР станут «сторожевыми космоса и мощным прицелом», предоставляя сведения о военных действиях «враждебных сил в режиме».

Ранее Северная Корея запустила первый разведывательный спутник «Маллиген-1», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Республика Корея в ответ заявила о частичной приостановке соглашения между странами о снижении напряженности. Кроме того, Сеул вместе с США ввел дополнительные санкции против КНДР.

