Китайский зонд «Чанъэ-5» вывели на орбиту Луны
Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» вышел на орбиту Луны спустя 112 часов полета, сообщают представители программы Китая по изучению естественного спутника Земли.
Зонд займется на Луне сбором образцов реголита.
«Аппарат "Чанъэ-5", пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Зонд "Чанъэ-5" штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны», - сказано в сообщении.
Напомним, утром 24 ноября Китай отправил на Луну возвращаемый аппарат «Чанъэ-5»для сбора лунного грунта. Предполагается, что операция продлится 23 дня и завершится сбором около 2 килограммов реголита. Если миссия удастся, Китай станет третьей страной, которая смогла отправить космический корабль на Луну.
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