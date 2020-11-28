Китайский зонд «Чанъэ-5» вывели на орбиту Луны

Зонд займется на Луне сбором образцов реголита.

«Аппарат "Чанъэ-5", пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Зонд "Чанъэ-5" штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны», - сказано в сообщении.

Напомним, утром 24 ноября Китай отправил на Луну возвращаемый аппарат «Чанъэ-5»для сбора лунного грунта. Предполагается, что операция продлится 23 дня и завершится сбором около 2 килограммов реголита. Если миссия удастся, Китай станет третьей страной, которая смогла отправить космический корабль на Луну.

