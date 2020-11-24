Китайская ракета «Чанчжэн-5» вывела лунный зонд на орбиту

В случае успеха, китайская миссия станет первой с конца 70-х годов прошлого века миссией по доставке лунного грунта на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.

Напомним, Китай объявил о строительстве собственной орбитальной космической станции в следующем году.

Ракета «Чанчжэн-5» способна запустить крупнейший космический аппарат Китая, с него, по словам руководителя проекта, начнутся запуски для начала строительства космической станции «Тяньгун» (Небесный дворец).

