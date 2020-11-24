Китайская ракета «Чанчжэн-5» вывела лунный зонд на орбиту

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» китайского производства успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который совершит посадку на Луну, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное космическое управление Китая.

Также зонд соберет 2 килограмма лунного грунта, и вернется с ними на Землю. Пуск состоялся утром 24 ноября с космодрома на острове Хайнань.

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В случае успеха, китайская миссия станет первой с конца 70-х годов прошлого века миссией по доставке лунного грунта на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.

Напомним, Китай объявил о строительстве собственной орбитальной космической станции в следующем году.

Ракета «Чанчжэн-5» способна запустить крупнейший космический аппарат Китая, с него, по словам руководителя проекта, начнутся запуски для начала строительства космической станции «Тяньгун» (Небесный дворец).

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЛунаКосмосКитай
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