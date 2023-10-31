Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю

Это произошло после почти пяти месяцев, проведенных на орбитальной станции Китая «Тяньгун». Посадочный модуль приземлился в пустыне Гоби. Специалисты осматривают находящихся внутри трех тайконавтов и помогают им выбраться наружу.

На станции «Тяньгун» приступила к работе команда корабля «Шэньчжоу-17», успешный запуск которого состоялся 26 октября.

Космонавты станут уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции и проведут там около шести месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

