Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю
Экипаж китайского пилотируемого аппарата «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю, сообщает Xinhua.
Это произошло после почти пяти месяцев, проведенных на орбитальной станции Китая «Тяньгун». Посадочный модуль приземлился в пустыне Гоби. Специалисты осматривают находящихся внутри трех тайконавтов и помогают им выбраться наружу.
На станции «Тяньгун» приступила к работе команда корабля «Шэньчжоу-17», успешный запуск которого состоялся 26 октября.
Космонавты станут уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции и проведут там около шести месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru