Китайский «Чанъэ-6» впервые доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Космический аппарат «Чанъэ-6» совершил посадку в автономном районе Внутренняя Монголия и впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Трансляцию вело китайское Центральное телевидение.

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Аппарат успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци.

«Чанъэ-6» был запущен 3 мая, напоминает RT. Аппарат 2 июня прилунился в бассейне Южный полюс-Эйткен, собрал на разных участках разнообразные образцы грунта и спустя два дня взлетел с поверхности Луны.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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