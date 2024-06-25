Китайский «Чанъэ-6» впервые доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
25 июня 202410:39
Космический аппарат «Чанъэ-6» совершил посадку в автономном районе Внутренняя Монголия и впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Трансляцию вело китайское Центральное телевидение.
Аппарат успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци.
«Чанъэ-6» был запущен 3 мая, напоминает RT. Аппарат 2 июня прилунился в бассейне Южный полюс-Эйткен, собрал на разных участках разнообразные образцы грунта и спустя два дня взлетел с поверхности Луны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru