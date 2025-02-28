Китайский аппарат нашел на Марсе следы существования древних океанов

Китайский марсоход «Чжужун» нашел доказательства существования древних океанов на Марсе в средних и низких широтах планеты. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что ученые, применив собранные аппаратом данные, обнаружили многослойные наклонные осадочные структуры на глубине 10-35 метров под землей в южной части равнины Утопия в северном полушарии планеты. Такие геологические особенности напоминают прибрежные отложения Земли. Это наиболее прямое «подземное доказательство существования древних океанов в средних и низких широтах Марса».

По данным исследователей, находка также показывает, что когда-то на Марсе наблюдался длительный период теплого и влажного климата, то есть на планете длительное время поддерживались температура и давление, которые подходят для существования воды в жидком состоянии. По мере изменения климата большое количество воды на Марсе могло быть запечатано как подземный лед. Это предоставляет возможности для использования водных ресурсов на будущих базах на планете и значительно сократит расходы на строительство и обслуживание таких объектов.

Между тем президент США Дональд Трамп пообещал, что на Марсе будет установлен американский флаг, пишет Ura.ru.

