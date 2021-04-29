Китай запустил главный модуль своей будущей космической станции

В основном главном модуле длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа. Кроме того, он предназначен для экспериментов.

Китайская космическая станция одновременно сможет принять трех космонавтов ("тайкунавтов", как называют их в КНР). Строительство будет завершено в 2022 году, перед этим китайские специалисты проведут 12 миссий.

