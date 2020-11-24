Китай заявил о намерении построить собственную космическую станцию
Китай объявил о строительстве собственной орбитальной космической станции в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя проекта ракеты-носителя "Чанчжэн-5" Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан.
Ракета "Чанчжэн-5" способна запустить крупнейший космический аппарат Китая, с него, по словам руководителя проекта, начнутся запуски для начала строительства космической станции "Тяньгун" (Небесный дворец). Как передает агентство, ранее в космос были запущены две космические лаборатории с именами "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".
Китайская космическая станция одновременно сможет принять трех космонавтов ("тайкунавтов", как называют их в КНР). По данным агентства, строительство будет завершено в 2022 году, перед этим китайские специалисты проведут 12 миссий.
Главный конструктор Программы пилотируемых полетов Китая Чжоу Цзяньпин рассказал о характеристиках будущей станции: ее вес составит 66 тонн, она будет обладать Т-образной формой, к основному отсеку будут пристыкованы два модуля весом около 20 тонн каждый.
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