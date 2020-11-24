Китай заявил о намерении построить собственную космическую станцию

Ракета "Чанчжэн-5" способна запустить крупнейший космический аппарат Китая, с него, по словам руководителя проекта, начнутся запуски для начала строительства космической станции "Тяньгун" (Небесный дворец). Как передает агентство, ранее в космос были запущены две космические лаборатории с именами "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".

Китайская космическая станция одновременно сможет принять трех космонавтов ("тайкунавтов", как называют их в КНР). По данным агентства, строительство будет завершено в 2022 году, перед этим китайские специалисты проведут 12 миссий.

Главный конструктор Программы пилотируемых полетов Китая Чжоу Цзяньпин рассказал о характеристиках будущей станции: ее вес составит 66 тонн, она будет обладать Т-образной формой, к основному отсеку будут пристыкованы два модуля весом около 20 тонн каждый.