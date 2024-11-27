Китай запустил два экспериментальных спутника
27 ноября 202409:03
Китай запустил два экспериментальных космических аппарата. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.
Спутники были запущены с коммерческой стартовой площадки в Северо-Западном Китае в 10:00 (05:00 мск). Пуск был произведен с помощью модифицированной ракеты-носителя ZQ-2 Y-1.
Между тем Россия запустила и вывела на орбиту два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru