Китай запустил два экспериментальных спутника

Спутники были запущены с коммерческой стартовой площадки в Северо-Западном Китае в 10:00 (05:00 мск). Пуск был произведен с помощью модифицированной ракеты-носителя ZQ-2 Y-1.

Между тем Россия запустила и вывела на орбиту два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М», пишет RT.





