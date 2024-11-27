Китай запустил два экспериментальных спутника

Китай запустил два экспериментальных космических аппарата. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

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Спутники были запущены с коммерческой стартовой площадки в Северо-Западном Китае в 10:00 (05:00 мск). Пуск был произведен с помощью модифицированной ракеты-носителя ZQ-2 Y-1.

Между тем Россия запустила и вывела на орбиту два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М», пишет RT.



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ФОТО: РИА Новости
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