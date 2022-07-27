Китай впервые запустил национальную ракету-носитель «Лицзянь-1»

Запуск состоялся в 12:12 по местному времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

При помощи ракеты-носителя на орбиту были выведены сразу шесть спутников. Космические аппараты будут использовать для наблюдений за атмосферой планеты и испытания электромагнитных устройств.

