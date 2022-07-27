Китай впервые запустил национальную ракету-носитель «Лицзянь-1»

Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя национальной разработки «Лицзянь-1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию.

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Запуск состоялся в 12:12 по местному времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

При помощи ракеты-носителя на орбиту были выведены сразу шесть спутников. Космические аппараты будут использовать для наблюдений за атмосферой планеты и испытания электромагнитных устройств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракета-носительКитай
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