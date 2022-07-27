Китай впервые запустил национальную ракету-носитель «Лицзянь-1»
27 июля 202208:30
Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя национальной разработки «Лицзянь-1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию.
Запуск состоялся в 12:12 по местному времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР.
При помощи ракеты-носителя на орбиту были выведены сразу шесть спутников. Космические аппараты будут использовать для наблюдений за атмосферой планеты и испытания электромагнитных устройств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru