Китай рассчитывает высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года

Китай способен высадить тайконавтов на поверхности Луны ранее 2030 года, сообщил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь, передает «Интерфакс».

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По его словам, этому будут способствовать продолжающиеся технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну.

Ранее китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) испытала монолитный твердотопливный ракетный двигатель с наибольшей тягой в мире, сообщается на сайте корпорации. В китайском руководстве неоднократно отмечали, что подобные разработки будут задействованы для исследования космического пространства, включая разрабатываемый в КНР проект пилотируемых полетов на Луну.

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ФОТО: pixabay.com
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