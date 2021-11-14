Китай рассчитывает высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года
Китай способен высадить тайконавтов на поверхности Луны ранее 2030 года, сообщил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь, передает «Интерфакс».
По его словам, этому будут способствовать продолжающиеся технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну.
Ранее китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) испытала монолитный твердотопливный ракетный двигатель с наибольшей тягой в мире, сообщается на сайте корпорации. В китайском руководстве неоднократно отмечали, что подобные разработки будут задействованы для исследования космического пространства, включая разрабатываемый в КНР проект пилотируемых полетов на Луну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+39 256 / сут.
Умерли
254 тыс.+214 тыс. / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 802 / сут.
- Китай рассчитывает высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года
- Пушков раскритиковал британского генерала за слова о России
- Вильфанд предупредил несколько регионов о температурных аномалиях
- Эксперт: перенесшим коронавирус бессимптомно следует выдавать QR-коды
- Грета Тунберг выразила недовольство результатами климатической конференции в Глазго
- Гражданская жена Саакашвили заявила о резком ухудшении состояния здоровья экс-президента
- РФПИ выступает за партнерство с производителями вакцин против COVID-19
- В ДТП с автобусом в Москве пострадали три человека
- В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
- «Аэрофлот» начинает регулярные рейсы в Абу-Даби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru