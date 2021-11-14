Китай рассчитывает высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года

По его словам, этому будут способствовать продолжающиеся технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну.

Ранее китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) испытала монолитный твердотопливный ракетный двигатель с наибольшей тягой в мире, сообщается на сайте корпорации. В китайском руководстве неоднократно отмечали, что подобные разработки будут задействованы для исследования космического пространства, включая разрабатываемый в КНР проект пилотируемых полетов на Луну.

