Китай признал, что ракета «Чанчжэн-6А» развалилась в космосе

Власти Китая признали, что запущенная КНР ракета «Чанчжэн-6А» (Long March 6A) разрушилась в космосе в результате взрыва и оставила на орбите космический мусор. Об этом пишет Bloomberg.

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Ракета была запущена 6 августа, напоминает RT. Она вывела на низкую околоземную орбиту 18 интернет-спутников. По данным американской компании Slingshot Aerospace, впоследствии верхняя ступень «Чанчжэн-6А» разрушилась и оставила около 50 обломков. Позже Космическое командование ВВС США подтвердило разрушение, насчитав 300 обломков ракеты.

МИД Китая впервые публично подтвердил Bloomberg, что китайская ракета развалилась. Как отметили в ведомстве, Пекин в связи с этим принял «необходимые меры», следит за орбитой и анализирует данные.

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ФОТО: РИА Новости / Лидия Станченко
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