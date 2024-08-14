Китай признал, что ракета «Чанчжэн-6А» развалилась в космосе
Власти Китая признали, что запущенная КНР ракета «Чанчжэн-6А» (Long March 6A) разрушилась в космосе в результате взрыва и оставила на орбите космический мусор. Об этом пишет Bloomberg.
Ракета была запущена 6 августа, напоминает RT. Она вывела на низкую околоземную орбиту 18 интернет-спутников. По данным американской компании Slingshot Aerospace, впоследствии верхняя ступень «Чанчжэн-6А» разрушилась и оставила около 50 обломков. Позже Космическое командование ВВС США подтвердило разрушение, насчитав 300 обломков ракеты.
МИД Китая впервые публично подтвердил Bloomberg, что китайская ракета развалилась. Как отметили в ведомстве, Пекин в связи с этим принял «необходимые меры», следит за орбитой и анализирует данные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru