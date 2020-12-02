Китай приостановил полеты двух авиакомпаний РФ из-за СOVID-19

Полеты российских авиакомпаний «Икар» и Azur Air в Китай приостановлены в связи с выявлением пассажиров, инфицированных новым коронавирусом. Об этом объявило Управление гражданской авиации КНР.

Причём «Икару» запрещено летать в Китай всего неделю, начиная с 7 декабря, а Azur Air лишён такой возможности на четыре недели с того же числа. На борту самолёта первой авиакомпании в ноябре было выявлено 7 пассажиров с положительным тестом на коронавирус, а у второй - 10.

В марте в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 китайские власти оставили для зарубежных авиакомпаний только одно направление воздушного сообщения со страной. Разрешено выполнять один рейс в неделю. Въезд иностранцам запрещён, кроме представителей дипломатического корпуса и лиц некоторых других категорий.

