Кабмин продлил госпрограмму «Космическая деятельность России» до 2036 года
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении временных рамок реализации госпрограммы «Космическая деятельность России» еще на шесть лет - до 2036 года. Об этом он проинформировал на совещании со своими заместителями.
Как пояснил премьер-министр, эта мера даст возможность значительно расширить горизонты стратегического планирования, повысить эффективность мер, которые прорабатываются в данном направлении. По словам Мишустина, в рамках нового национального проекта по освоению и использованию космического пространства, важно значительно нарастить научный потенциал.
Ещё одной серьезной задачей премьер назвал строительство современной инфраструктуры и налаживание серийного выпуска перспективной техники. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Михаил Мишустин выразил надежду, что в процесс активно включится и частный бизнес, учитывая, что космические технологии используются во многих смежных отраслях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru