Кабмин продлил госпрограмму «Космическая деятельность России» до 2036 года

Как пояснил премьер-министр, эта мера даст возможность значительно расширить горизонты стратегического планирования, повысить эффективность мер, которые прорабатываются в данном направлении. По словам Мишустина, в рамках нового национального проекта по освоению и использованию космического пространства, важно значительно нарастить научный потенциал.

Ещё одной серьезной задачей премьер назвал строительство современной инфраструктуры и налаживание серийного выпуска перспективной техники. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Михаил Мишустин выразил надежду, что в процесс активно включится и частный бизнес, учитывая, что космические технологии используются во многих смежных отраслях.

