К Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса

Диаметр космического тела - от 88 до 200 метров, тогда как высота пирамиды - 147 метров. На минимальное расстояние к Земле он приблизится в 13:04 мск.

Так как ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны, астероид не будет представлять опасность.

Ранее стало известно, что к Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.

