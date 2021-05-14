К Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса
Крупный астероид 2015 KJ19, размеры которого превышают высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте подразделения NASA.
Диаметр космического тела - от 88 до 200 метров, тогда как высота пирамиды - 147 метров. На минимальное расстояние к Земле он приблизится в 13:04 мск.
Так как ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны, астероид не будет представлять опасность.
Ранее стало известно, что к Земле приблизится астероид размером с пассажирский самолет.
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