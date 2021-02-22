Астероид размером со стадион приблизится к Земле

Астероид 2020 XU6 размером со стадион приблизится к земле 22 февраля. Об этом сообщает NASA JPL.

По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 4 миллиона километров.

NASA: К Земле приблизятся пять астероидов

Также к Земле на расстояние 5,6 миллионов километров приблизятся астероиды 2020 BV9 и 2021 CC5, размер которых сопоставим с авиалайнером.




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ФОТО: l.yimg.com
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