Астероид размером со стадион приблизится к Земле
22 февраля 202111:30
Астероид 2020 XU6 размером со стадион приблизится к земле 22 февраля. Об этом сообщает NASA JPL.
По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 4 миллиона километров.
Также к Земле на расстояние 5,6 миллионов километров приблизятся астероиды 2020 BV9 и 2021 CC5, размер которых сопоставим с авиалайнером.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Боррель обвинил Россию в отказе от выполнения международных обязательств
- Мариничев: США развязывает руки для технологического шпионажа за другими странами
- США снова угрожают России санкциями за кибератаки
- Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 12 604
- Астероид размером со стадион приблизится к Земле
21 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru