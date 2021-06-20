К Земле летит астероид размером с две статуи Свободы

Астероид 441987 (2010 NY65) приблизится на минимальное расстояние к Земле 25 июня, сообщает газета Daily Express со ссылкой на NASA.

К Земле летит потенциально опасный астероид

Размер небесного тела составляет 187 метров – то есть в два раза больше статуи Свободы, установленной в Нью-Йорке.

Отмечается, что 441987 приближается к нашей планете со скоростью 13,4 километра в секунду.

Ранее сообщалось, что крупный астероид 2015 KJ19, размеры которого превышают высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приближался к Земле. Об этом сообщалось на сайте подразделения NASA.

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ФОТО: pixabay.com/
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