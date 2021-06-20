К Земле летит астероид размером с две статуи Свободы

Размер небесного тела составляет 187 метров – то есть в два раза больше статуи Свободы, установленной в Нью-Йорке.

Отмечается, что 441987 приближается к нашей планете со скоростью 13,4 километра в секунду.

Ранее сообщалось, что крупный астероид 2015 KJ19, размеры которого превышают высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приближался к Земле. Об этом сообщалось на сайте подразделения NASA.

