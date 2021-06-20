К Земле летит астероид размером с две статуи Свободы
Астероид 441987 (2010 NY65) приблизится на минимальное расстояние к Земле 25 июня, сообщает газета Daily Express со ссылкой на NASA.
Размер небесного тела составляет 187 метров – то есть в два раза больше статуи Свободы, установленной в Нью-Йорке.
Отмечается, что 441987 приближается к нашей планете со скоростью 13,4 километра в секунду.
Ранее сообщалось, что крупный астероид 2015 KJ19, размеры которого превышают высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приближался к Земле. Об этом сообщалось на сайте подразделения NASA.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 906 / сут.
Умерли
129 тыс.+466 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 684 / сут.
- Футболист Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
- К Земле летит астероид размером с две статуи Свободы
- Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»
- Перечислены признаки повышенного холестерина
- Три человека погибли в автоаварии под Архангельском
- Путин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19
- Растет число пропавших без вести после ливней в Ялте
- Эксперт рассказал, кому может понадобиться ревакцинация двумя компонентами вакцины против коронавируса
- В Татарстане квадроцикл въехал в сарай: погибла девочка
- Вильфанд сообщил, как долго продержится в Москве супержаркая погода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru