К МКС отправят корабль, названный в честь Гагарина

Один из пилотируемых российских кораблей «Союз», который полетит к МКС в текущем году, будет назван в честь космонавта Юрия Гагарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.

Какой именно из кораблей будет назван в честь Гагарина, не сообщается.

Все «Союзы» в 2021 году полетят к МКС по сверхбыстрой схеме

В 2021 году планируются запуски кораблей «Союз МС-18» 9 апреля, «Союза МС-19» 5 октября и «Союза МС-20» 8 декабря. Корабли будут долетать до МКС за три часа.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтикаМКС
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