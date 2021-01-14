К МКС отправят корабль, названный в честь Гагарина
Один из пилотируемых российских кораблей «Союз», который полетит к МКС в текущем году, будет назван в честь космонавта Юрия Гагарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.
Какой именно из кораблей будет назван в честь Гагарина, не сообщается.
В 2021 году планируются запуски кораблей «Союз МС-18» 9 апреля, «Союза МС-19» 5 октября и «Союза МС-20» 8 декабря. Корабли будут долетать до МКС за три часа.
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