«Изолировали на год»: В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну
Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну стартовал в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщает РИА Новости.
В состав «экипажа» вошли шестеро участников проекта SIRIUS-23. Это россияне Юрий Чеботарев (командир), Анжелика Парфенова (бортиженер), Ксения Орлова (врач), а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Шестой член команды - представительница Белоруссии Ольга Мастицкая (исследователь).
Испытания продлятся год. Согласно сценарию эксперимента, «полёт» к спутнику Земли продлится четверо суток. В течение года, участники испытаний будут несколько раз «высаживаться» на Луну, также предусмотрены нештатные ситуации. Через 362 дня они «отправятся назад».
Как заявил руководитель научного направления ИМБП Виктор Баранов, в ходе испытаний планируется провести 18 экспериментов по психологии и 11 по микробиологии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на ЧП с космической станцией «Луна-25» поддержка лунной программы будет продолжена, пишут «Известия».
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