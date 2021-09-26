Истребители Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Тихим океаном

«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Сообщается, что нарушения государственной границы России не допущено.

Приближающаяся к границе России воздушная цель была обнаружена над акваторией Тихого океана с помощью радиолокационных средств в воскресенье. Для классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух подняли три Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые вернулись на аэродром базирования после завершения операции.

В НЦУО РФ подчеркнули, что вылет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

