Истребитель РФ сопроводил самолет ВМС США в районе Камчатки
Истребитель МиГ-31 поднимался сегодня в воздух у побережья Камчатки для сопровождения над Тихим океаном патрульного самолета Р-8А «Посейдон» военно-морских сил США. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ.
Воздушная цель, которая направлялась в сторону границы, была обнаружена средствами контроля воздушного пространства. Экипаж российского истребителя определил объект как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Нарушения границы РФ не было допущено. После разворота американского самолета МиГ-31 приземлился на аэродроме базирования.
Аналогичная ситуация произошла в акваторией Берингова моря. Там в воздух пришлось поднимать две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США.
Подобного рода случаи у границ России происходят регулярно. Как отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, западные страны целенаправленно создают военную напряженность у российских границ, что не способствует поддержанию стратегической стабильности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Президент РФС прокомментировал информацию об отказе футболистов ЦСКА от вакцинации
- Маврикий открылся для туристов
- СМИ: все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации
- Песков высказался по поводу взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
- Новая нефть: Соцсети комментируют подорожание моркови на 150%
- Свободный от коронавируса пляж открылся в Сочи
- Турчак предложил организовать отдых детям медиков из «красных зон»
- Песков: Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины
- Песков: В Кремле пока не обсуждают допуск зарубежных вакцин в Россию
- Куба разрешила ввоз продуктов и лекарств без пошлин после протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru