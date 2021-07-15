Истребитель РФ сопроводил самолет ВМС США в районе Камчатки

Истребитель МиГ-31 поднимался сегодня в воздух у побережья Камчатки для сопровождения над Тихим океаном патрульного самолета Р-8А «Посейдон» военно-морских сил США. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушная цель, которая направлялась в сторону границы, была обнаружена средствами контроля воздушного пространства. Экипаж российского истребителя определил объект как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Нарушения границы РФ не было допущено. После разворота американского самолета МиГ-31 приземлился на аэродроме базирования.

Аналогичная ситуация произошла в акваторией Берингова моря. Там в воздух пришлось поднимать две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США.

Подобного рода случаи у границ России происходят регулярно. Как отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов, западные страны целенаправленно создают военную напряженность у российских границ, что не способствует поддержанию стратегической стабильности.

