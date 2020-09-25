Истребитель ВВС Сербии потерпел крушение
25 сентября 202011:41
Святослав Павлов
Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение на западе страны, заявили в сербском военном ведомстве.
Отмечается, что инцидент произошел утром около 09.00 (10.00 мск) в районе города Мали-Зворник.
По данным местных СМИ, пилот скончался.
Ранее во время проведения учебно-тренировочного полета в Тверской области потерпел крушение самолет ВКС РФ Су-30.
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25 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru