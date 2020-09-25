Истребитель ВВС Сербии потерпел крушение

Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение на западе страны, заявили в сербском военном ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел утром около 09.00 (10.00 мск) в районе города Мали-Зворник.

Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

По данным местных СМИ, пилот скончался.

Ранее во время проведения учебно-тренировочного полета в Тверской области потерпел крушение самолет ВКС РФ Су-30.

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ФОТО: РИА Новости
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