Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30
Летчик-испытатель Алексей Горшков, который накануне выжил после катастрофы истребителя Су-57 в Хабаровском крае, ранее пережил аналогичный инцидент.
По данным «Коммерсанта», в 2012 году пилот катапультировался из аварийного Су-30 в том же регионе.
Как отмечает издание, Су-30 должны были передать военно-воздушным силам Вьетнама, во время разгона отвалилась фара подсветки. Она угодила в воздухозаборник, в результате чего вспыхнул двигатель.
Ранее сообщалось, что разбившийся вчера Су-57 был первым серийным истребителем, который должен был поступить на вооружение ВКС России. Для расследования причин падения машины создана специальная комиссия Минпромторга, ее возглавил замминистра Олег Бочаров, отмечает RT.
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