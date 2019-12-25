Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

Летчик-испытатель Алексей Горшков, который накануне выжил после катастрофы истребителя Су-57 в Хабаровском крае, ранее пережил аналогичный инцидент.

По данным «Коммерсанта», в 2012 году пилот катапультировался из аварийного Су-30 в том же регионе.

Как отмечает издание, Су-30 должны были передать военно-воздушным силам Вьетнама, во время разгона отвалилась фара подсветки. Она угодила в воздухозаборник, в результате чего вспыхнул двигатель.

Ранее сообщалось, что разбившийся вчера Су-57 был первым серийным истребителем, который должен был поступить на вооружение ВКС России. Для расследования причин падения машины создана специальная комиссия Минпромторга, ее возглавил замминистра Олег Бочаров, отмечает RT.

