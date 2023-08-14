Истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 обнаружил над Баренцевым морем самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, летевший к российской границе, сообщили в Минобороны России.

СМИ: истребитель F-18 потерпел крушение в испанской Сарагосе

В оборонном ведомстве отметили, что при приближении российского истребителя самолет Норвегии выполнил разворот.

Государственная граница нарушена не была, отчитались в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что истребитель Су-30 был поднят на перехват разведывательного беспилотника ВВС США MQ-9A «Reaper» над акваторией Черного моря, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:ИстребителиНорвегияБаренцево МореМиг-29

Горячие новости

Все новости

партнеры