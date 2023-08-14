Истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
14 августа 202316:17
Истребитель МиГ-29 обнаружил над Баренцевым морем самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, летевший к российской границе, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что при приближении российского истребителя самолет Норвегии выполнил разворот.
Государственная граница нарушена не была, отчитались в Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что истребитель Су-30 был поднят на перехват разведывательного беспилотника ВВС США MQ-9A «Reaper» над акваторией Черного моря, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru