Маск опубликовал видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов
17 марта 202506:01
Миллиардер и политик из США Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс.
Они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении домой. Маск опубликовал видео с астронавтами на своей странице в соцсети X. Свой пост он сопроводил эмодзи в виде сердечек и ракет.
Ранее Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru