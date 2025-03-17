Маск опубликовал видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов

Миллиардер и политик из США Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс.

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Они выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении домой. Маск опубликовал видео с астронавтами на своей странице в соцсети X. Свой пост он сопроводил эмодзи в виде сердечек и ракет.

Ранее Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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