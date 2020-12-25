Грузовой самолет из Лейпцига успешно приземлился в Нижнем Новгороде

Самолет, следовавший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

СМИ: самолет из Лейпцига готовится к аварийной посадке в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 совершив несколько кругов над столичным аэропортом «Шереметьево»" не смог приземлиться и отправился в Нижний Новгород, передает РИА ФАН.

Отмечалось, что у воздушного судна были проблемы с автопилотом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нижний НовгородАварийная ПосадкаСамолет
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