Грузовой самолет из Лейпцига успешно приземлился в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 совершив несколько кругов над столичным аэропортом «Шереметьево»" не смог приземлиться и отправился в Нижний Новгород, передает РИА ФАН.

Отмечалось, что у воздушного судна были проблемы с автопилотом.

