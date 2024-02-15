Грузовой корабль «Прогресс МС-26» вышел на околоземную орбиту
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию пуска ведет Роскосмос.
Старт ракеты-носителя состоялся в 06:25 мск. Транспортный грузовой корабль уже вышел на околоземную орбиту.
«"Прогресс МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сообщил комментатор пуска.
Стыковка грузовика к Международной космической станции намечена на 09:12 мск 17 февраля.
«Прогресс МС-26» доставит на МКС свыше 2,5 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование, укладки для научных экспериментов, топливо, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для космонавтов.
Ранее стало известно, что грузовик «Прогресс МС-24» отстыковали и затопили в Тихом океане после полугода на МКС, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru