Грузовой корабль «Прогресс МС-26» вышел на околоземную орбиту

Старт ракеты-носителя состоялся в 06:25 мск. Транспортный грузовой корабль уже вышел на околоземную орбиту.

«"Прогресс МС-26" выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сообщил комментатор пуска.

Стыковка грузовика к Международной космической станции намечена на 09:12 мск 17 февраля.

«Прогресс МС-26» доставит на МКС свыше 2,5 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование, укладки для научных экспериментов, топливо, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для космонавтов.

Ранее стало известно, что грузовик «Прогресс МС-24» отстыковали и затопили в Тихом океане после полугода на МКС, пишет RT.

