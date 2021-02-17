Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыкуется к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", который перевозит инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха, пристыкуется к Международной космической станции (МКС) в среду 17 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В «Роскосмосе» раскрыли методику ликвидации утечки воздуха на МКС

Стыковка произойдет около 9:20 по московскому времени. Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась с космодрома Байконур в 07:45 по московскому времени. В Роскосмосе отмечают, что полет "Прогресса" впервые за два года длится двое суток.

"Прогресс" снабдит МКС 600 кг топлива, 420 л питьевой воды и 40,5 кг сжатых газов. Также на борту космического грузовика находится около 1 400 кг оборудования и необходимых предметов для космонавтов: одежда, комплексные рационы питания и свежие продукты.

Кроме того, наземные специалисты отправили на МКС приборы для тщательного изучения причин утечки воздуха в модуле "Звезда". Как сообщает руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, "Прогресс" доставит на станцию мощный микроскоп, которым обследуют возможные места утечки.

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Фото: facebook.com/Roscosmos
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