Грузовик «Прогресс» не смог автоматически пристыковаться к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» не смог в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Стыковка пройдет в ручном режиме.

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«Прогресс» снабдит МКС топливом, питьевой водой и сжатым газом. Также на борту грузовика находится одежда для космонавтов, комплексные рационы питания и продукты. Кроме того, на МКС отправлены приборы для изучения причин утечки воздуха в модуле «Звезда».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля, сообщает телеканал «360».

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:МКС
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