Грузовик «Прогресс» не смог автоматически пристыковаться к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-16» не смог в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Стыковка пройдет в ручном режиме.
«Прогресс» снабдит МКС топливом, питьевой водой и сжатым газом. Также на борту грузовика находится одежда для космонавтов, комплексные рационы питания и продукты. Кроме того, на МКС отправлены приборы для изучения причин утечки воздуха в модуле «Звезда».
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля, сообщает телеканал «360».
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