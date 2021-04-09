Готовится запуск очередного прототипа корабля Starship

На 12-13 апреля намечены статические огневые испытания двигателей, после чего будет осуществлен запуск Starship в суборбитальный полет. Как ожидается, корабль выйдет на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, а затем вернется за стартовую площадку.

30 марта очередной прототип Starship взорвался во время испытаний. Причиной могла стать утечка метана. Как сообщил Илон Маск, это привело к возгоранию второго двигателя и уничтожению части бортовой электроники.

