Госкомиссия разрешила полет японских космических туристов на российском «Союзе»
Российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и корабля «Союз МС-20» с японскими космическими туристами. Об этом сообщает Роскосмос.
«Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — отмечается в сообщении.
В основной экипаж «Союза МС-20» войдут командир корабля Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Дублирующий экипаж — командир корабля Александр Скворцов и участник полета Щун Огисо.
Также госкомиссия подтвердила готовность ракеты и наземной инфраструктуры к пуску, отмечает RT.
Запуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 10:38 по московскому времени в среду, 8 декабря.
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