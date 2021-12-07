Госкомиссия разрешила полет японских космических туристов на российском «Союзе»

Российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и корабля «Союз МС-20» с японскими космическими туристами. Об этом сообщает Роскосмос.

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«Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов 7 декабря 2021 года утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20», — отмечается в сообщении.

В основной экипаж «Союза МС-20» войдут командир корабля Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Дублирующий экипаж — командир корабля Александр Скворцов и участник полета Щун Огисо.

Также госкомиссия подтвердила готовность ракеты и наземной инфраструктуры к пуску, отмечает RT.

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 10:38 по московскому времени в среду, 8 декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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