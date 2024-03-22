Госкомиссия приняла решение о проведении пуска «Союза-2.1а» 23 марта

В сообщении говорится, что на космодроме Байконур прошло заседание госкомиссии. На нём рассматривались «результаты выяснения причин нештатной ситуации», из-за которой была прервана процедура старта ракеты 21 марта.

«Заслушав доклады... госкомиссия приняла решение о проведении пуска в запланированную резервную дату - субботу, 23 марта 2024 года», - указали в госкорпорации.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла «просадка напряжения химического источника тока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

