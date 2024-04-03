Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-42 01. Старт был произведён в 06:56 по Пекинскому времени с космодрома Сичан на юго-западе страны.
Аппарат был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Changzheng 2D в 06:56 3 апреля по пекинскому времени. Поставленные цели выполнены в полном объёме, проинформировала Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для ракеты типа Changzheng это был уже 515-й старт. Ранее руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем планирует разместить на Луне ядерную энергетическую установку. Это может произойти в период 2033 - 2035 годов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru